Les seventies étaient-elles les années bonheur ?

publié le 16/06/2017 à 07:00

Les années 70 ont un côté excentrique, spontané et enfantin. Les looks de David Bowie cohabitent avec le disco, les hippies et un certain sentiment de liberté lié à une transformation sans précédent de la société. C'était un grand n'importe-quoi assez joyeux. Mais tout n'était pas rose loin de là, cette période a connu de fortes turbulences économiques et de grandes violences politiques et sociales. Que gardons-nous de ces années inoubliables ? En est-on nostalgique ? A-t-on tendance à les idéaliser ?



Invités

- Emmanuelle de Boysson, écrivain, critique littéraire, et présidente du jury de La Closerie des Lilas

Livre : "Les années Solex" (Éditions Héloïse d'Ormesson)

Les années Solex (Éditions Héloïse d'Ormesson)

- Denis Jeambar, journaliste et écrivain

Livre : "Nos années 70 : Photos d'André Perlstein" (Éditions Le Seuil)

Nos années 70 : Photos d'André Perlstein (Éditions Le Seuil)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).