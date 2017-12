Les séries TV ont-elles une influence sur nous ?

publié le 01/12/2017 à 07:00

On en discute à la maison, au travail, entre amis… Les séries envahissent notre quotidien et peuvent être source d'informations (culture, actualité…), d'inspiration (style vestimentaire, force ou personnalité d'un personnage, prénom du héro préféré donné à son enfant…) mais aussi provoquer des vocations (médecine, police...). Véritable phénomène sociologique, les séries auraient une influence (inconsciente ou non) sur nous, aussi bien positive que négative, lorsque la réalité dépasse la fiction… Que révèlent-elles de notre monde et de nous-même ? Peuvent-elles nous enseigner quelque chose ?





- Marjolaine Boutet : maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Picardie Jules Verne, spécialiste des séries télévisées et auteure de "Séries télé pour les Nuls", éditions First et "Un village français, une histoire de l'occupation", éditions La Martinière



- Benoît Aubert : directeur de l'ICD Business School, co-auteur de "De McGyver à Mad Men, quand les séries TV nous enseignent le management", éditions Dunod



