Les musiques de notre existence

publié le 17/02/2017 à 16:11

Au-delà des mots, la musique a l'avantage d'être beaucoup plus directe émotionnellement. Martin Valente, réalisateur français Partager la citation





Premiers baiser, vacances entre amis, anniversaire, chagrin d'amour, naissance... Nous avons tous des titres qui nous replongent dans le passé dès leurs premières notes. Du Stevie Wonder pêchu au slow de The Platters, ces chansons sont des machines à souvenirs, capables de nous faire ressentir toute une palette d'émotions...

La musique est-elle un langage universel ?

Comment expliquer cette mémoire émotionnelle ?



Nos invités



Pierre Lemarquis, neurologue, membre de la Société française de neurologie, de la Société de neurophysiologie clinique de langue française et de l’Académie des sciences de New York

Auteur du livre L'empathie esthétique- entre Mozart et Michel-Ange (Ed.Odile Jacob)





Eric Jean-Jean, animateur RTL Le Grand Studio, le samedi à 15h puis Nightlist, et RTL2 du lundi au vendredi à 16h dans le Drive

Sujet à venir

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.



Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr