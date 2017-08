Les mensonges sont à l'honneur !

publié le 15/08/2017 à 22:30









Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En août, Christine Haas et Peggy Broche vous accompagnent du Lundi au Jeudi et vous guident à travers votre carte du ciel.

Les 4 éléments en astrologie

Parmi les thèmes de l'émission :

Entre Laetitia et Didier tout est allé très vite ! Il lui a proposé d'emménager avec elle deux mois après leur rencontre et elle est tombée enceinte peu après ...

Depuis la naissance de leur fils, rien ne va plus : ils n'ont toujours pas emménagé ensemble et Didier n'a pas reconnu son fils.



Plusieurs éléments empêchent Laetitia de lui faire totalement confiance ...



Au bout de deux ans de relation, elle ne connaît toujours pas sa belle famille et a découvert qu'il n'avait pas deux enfants d'une précédente union mais quatre ! Depuis deux semaines elle n'a aucune nouvelle ... Il lui arrive régulièrement de disparaître et de revenir vers elle sans donner d'explications.



Que lui cache-t-il ?

Va-t-elle rester avec cet homme ?

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.