Les histoires de coeur sont à l'honneur...

publié le 21/07/2017 à 22:00

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





nuitdesetoiles

Parmi les thèmes de l'émission :

Il y a 1 an, Valérie, gémeaux ascendant vierge, a rencontré l'homme de sa vie : Michel. Très vite, ce fut une évidence qu'ils devaient vivre ensemble, chez lui. Problème, elle habite en région parisienne et lui dans l'Aveyron.

Valérie n'arrête pas de faire des allers/retours et chaque séparation est de plus en plus difficile… L'idéal serait donc qu'elle quitte son emploi actuel (cadre dans l'administratif) pour un emploi là-bas mais, malgré de nombreuses démarches, elle n'a aucune réponse positive.



Prête a tout pour rejoindre son amoureux, Valérie cherche dans tous les secteurs et vient même de postuler dans une boulangerie...



Sa vie professionnelle a-t-elle un avenir dans le sud ?

Valérie et Michel pourront-ils enfin vivre sous le même toit ???

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.