Les gauchers sont-ils des droitiers comme les autres ?

Bon nombre d'expressions françaises tendent à souligner la maladresse des gauchers : être gauche, se lever du pied gauche, avoir deux pieds gauche... Si, en France, ils ne sont plus "contrariés" comme autrefois, ils vivent tout de même dans une société conçue pour et par les droitiers. Certains gestes quotidiens leur sont de ce fait plus compliqués : utiliser des ciseaux, un levier de vitesse en voiture, un ouvre-boîte, écrire, jouer d'un instrument de musique... Les gauchers doivent en permanence s'adapter. Mais sont-ils si différents des droitiers ? Pourquoi sont-ils minoritaires ? Ont-ils des avantages ?







- Géraldine Maincent : journaliste, gauchère et auteure jeunesse, "Ça fait quoi d'être gaucher ? Toutes les questions que tu te poses pour vivre heureux avec les droitiers", éditions Fleurus



Ça fait quoi d'être gaucher ?

- Pierre-Michel Bertrand : spécialiste des gauchers aux points de vue historique, culturel et sociétal, auteur de "Histoire des gauchers" et "Nouveau dictionnaire des gauchers", éditions Imago



Histoire des gauchers

Nouveau dictionnaire des gauchers

