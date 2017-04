Les femmes sont-elles vraiment attirées par les bad boys ?

publié le 07/04/2017 à 07:00

Un brun ténébreux, au regard sombre, l'air malveillant, les traits durs, un blouson en cuir aux épaules, qui enfourche une grosse moto bien viril, une attitude qui transpire l'agressivité et l'insécurité, une réputation de tombeur et d'infidèle qui le précède... Ne cherchez plus vous êtes face à un mauvais garçon. Depuis notre plus tendre enfance les jeunes femmes sont bercées entre le mythe du prince charmant et celui du bad boy sexy, difficile d’y voir clair sur le marché de l’amour. Pour quelles raisons sont-elles attirés par ces hommes peu fréquentable ? Quid des hommes bienveillants et gentils ?

invitées

- Marie-Claude Treglia, journaliste



- Patricia Delahaie, psychosociologue, coach de vie et coach en amour



- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur

Livre : "Rayons hommes" (La Musardine)

Rayon hommes (La Musardine)

