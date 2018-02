Les femmes regardent-elles du porno ?

publié le 09/02/2018 à 07:00

Malgré les idées reçues, les diktats sociaux et la discrétion de la gent féminine à ce sujet, plus de 8 Françaises sur 10 affirment avoir déjà regardé un film X et 1 sur 5 aime s'adonner à ce loisir coquin pour faire monter l'excitation... Si les mises en scène semblent répondre davantage aux fantasmes masculins (vidéos souvent conçues par et pour les hommes), les femmes paraissent tout de même réceptives à une certaine forme de pornographie. Ces images ne s'adressent-elles vraiment qu'aux hommes ? Est-ce un tabou pour les femmes ?

Invités

- Stéphane Rose : journaliste, auteur et chroniqueur

- Damien Mascret : sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Marie Dampoigne : étudiante en histoire de l'art et auteure de "Et ça, ça se met où ?", éditions de l'Opportun



Et ça, ça se met où ?

