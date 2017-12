Les cadeaux sont-ils des preuves d'amour ?

publié le 04/12/2017 à 07:00

De circonstance ou spontanés, onéreux ou faits-main, inattendus ou symboliques, les cadeaux ont toujours occupé une place importante dans notre société. Que l'on s'apprécie, que l'on s'aime, que l'on ait des griefs ou même par intérêt, ils permettent de faire passer un message non-verbal. Via les présents, on cherche parfois simplement à faire plaisir mais aussi à prouver nos sentiments, se faire pardonner, féliciter, acheter l'affection de l'autre ou même corrompre... Dans un monde de surconsommation, les cadeaux ont-ils encore du sens ? Le prix rentre-t-il en ligne de compte ?





Invitées

- Stéphanie Torre : psychanalyste, auteure du site stéphanietorre.com et journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission



Psychologies Magazine Décembre 2017

- Sylvie Tenenbaum : psychothérapeute et auteure de "Ce que disent nos cadeaux", "Les secrets du 'j'en ai rien à f..tre" et "Dépasser ses traumatismes" et , éditions Leduc.s



Ce que disent nos cadeaux...

Dépasser ses traumatismes

Les secrets du "j'en ai rien à f..tre"

