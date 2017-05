Le sucre est-il une drogue dure ?

publié le 15/05/2017 à 07:00

Gâteaux, chocolats, bonbons, glaces… : une grande majorité d'entre nous plébiscite ces douceurs à la fois savoureuses et réconfortantes. Si en manger occasionnelle est sans incidence sur notre santé, consommer régulièrement du sucre est, on le sait, déconseillé (prise de poids, diabète, troubles cardio-vasculaires…). Il peut cependant être bien compliqué de s'en passer. Par ailleurs, nous en absorbons bien souvent sans le savoir via l'alimentation industrielle. Pouvons-nous être accros au sucre ? De quelle façon détecter les bons et les mauvais sucres ? Comment réduire notre consommation sans nous frustrer ?



Invités

- Jeanne Thiriet, directrice de la rédaction de Mellow

Mellow

- Professeur Jean-Jacques Altman, chef du service de diabétologie-endocrinologie-nutrition de l'Hôpital Européen Georges Pompidou

