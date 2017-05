Le silence a-t-il des vertus ?

publié le 16/05/2017 à 07:00

Il y a plusieurs formes de silence : celui qui traduit un malaise, pour garder un secret, le silence imposé, celui qui sert au recueillement... Quant à l'absence de bruit, peu de gens la côtoient au quotidien. Tous les sons excédant plus de 30 décibels sont associés à l’hypertension artérielle, l’anxiété et le stress. A l'inverse, lors qu’aucune perturbation auditive n'interfère, c'est notre système immunitaire qui est renforcé. nous sommes par ailleurs plus heureux et nous nous sentons plus jeunes et dynamiques. A quelle fréquence est-il bon de faire le vide et profiter de tous les bienfaits du silence ?



Invitées

- Kankyo Tannier, nonne bouddhiste

Livre : " Ma cure de silence " (Éditions First)

Ma cure de silence (Éditions First)

- Marc de Smedt, éditeur, journaliste et écrivain

Livre : "Éloge du silence" (Albin Michel)

Eloge du silence (Albin Michel)

