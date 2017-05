Le couple tue-t-il la vie sociale ?

publié le 09/05/2017 à 07:00

En couple, on reste tout le temps chez soi, à profiter de l'autre, la vie ne s'envisage qu'à deux, on pense au moment présent et on a pas envie de sortir de ce cadre qui semble idyllique. En tant que célibataire, on sort voir ses amis, on va dans les bars, on cherche à rencontrer des personnes qui nous plaisent... A partir du moment ou on est en couple, et surtout au début, il n'est pas simple de faire la part des choses, entre donner son attention à sa bien-aimée et à ses amis par exemple. On entend souvent dire qu'entamer une histoire d'amour entraîne généralement la perte de deux amis proches, tant pour les hommes que pour les femmes et peu importe l'âge des personnes concernées. Cet adage se confirme-t-il ? Comment remédier à cet éloignement ?



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticien

Livre : "J’arrête d’être mal dans mon couple !" (Eyrolles)

- Patricia Delahaie, psychosociologue, coach de vie et coach en amour

Livre : "La relation mère-fille : les 3 clés de l'apaisement" (Leduc.s)

