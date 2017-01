Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

ASK A BOY - Des garçons racontent pourquoi ils en sont venus à faire semblant d'aller jusqu'au bout.

REPLAY - "Alors, heureuse ?" "Ooh Ouiiiii !" [Mouais bof...] Pas de simulation à l'écoute d' "On est fait pour s'entendre" !

On est fait pour s'entendre

On est fait pour s'entendre Flavie Flament

- Stéphane Rose , journaliste et auteur Livres : Misere-sexuelle.com. Le livre noir des sites de rencontres + Les perles des urgences du sexe (La Musardine)

Dans notre société qui valorise le couple et qui sous-entend qu'une vie heureuse passe forcément par "une vie à deux" , il n'est pas toujours aisé de bien vivre son célibat , surtout quand il est de longue durée. Il peut cependant présenter bien des avantages que les couples peuvent lui envier : la liberté , l' indépendance , l' ouverture aux autres , du temps pour soi , des sorties nombreuses ou encore de nouvelles rencontres (sans compter sur la possibilité de faire l'étoile de mer, seul(e) dans son lit !)... Comment faire face à la pression sociale ?

Le célibat est-il un vilain défaut ?

18 millions de personnes sont célibataires en France. A deux, c'est bien, à un, c'est pas mal non plus dans "On est fait pour s'entendre" !

