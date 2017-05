Le boom du fait maison

publié le 30/05/2017 à 07:00

Confectionner ses propres vêtements, faire ses produits cosmétiques, fabriquer ses objets de décoration ou même ses meubles : le fait maison (Do It Yourself = DIY) est redevenu tendance. Économique, écologique et unique, créer de ses mains procure une grande satisfaction et un sentiment de liberté et d'affranchissement face à la surconsommation. Comment expliquer cette envie de concevoir soi-même ses pulls, ses bougeoirs, sa table basse, son shampoing ou encore ses rideaux ? Peut-on tous s'y mettre ?

Invitées

- Marie-Emilienne Viollet, site :I AM PATTERNS, enseigne la couture dans son atelier : "Atelier couture" Paris/Beaubourg)



- Pierre Lota, designer/décorateur d'intérieur, site pierrelota.com

Sortie en octobre prochain d'un livre présentant toutes ses créations aux éditions Hoëbeke.

- Camille Soulayrol, rédactrice en chef Adjointe du magazine Marie Claire Idées, partenaire de l'émission

