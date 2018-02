publié le 14/02/2018 à 07:00

Si la Saint-Valentin invite les amoureux à célébrer leur couple, tout le monde n'y est pas sensible. Cette journée est aussi l'occasion de pester contre l’accumulation des fêtes vécues comme commerciales et rappelle aux célibataires qu'ils sont "Sans Valentin". Une chose est sûre, le 14 février ne laisse pas indifférent et interroge notre rapport à l'amour, à ses manifestations et à ses preuves… La Saint-Valentin est-elle une célébration des sentiments ou une fête ringarde ? Pourquoi et par qui est-elle critiquée ?

Invités

- Lina Rhssi, journaliste - Néon

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Stéphane Rose, journaliste, chroniqueur Misere-sexuelle.com et auteur de Le livre noir des sites de rencontres (ed. La Musardine) et Le bêtisier des sites de rencontres (ed. La Musardine)



Le livre noir des sites de rencontres

Le bêtisier des sites de rencontres

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).