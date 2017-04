La franchise est-elle toujours positive ?

publié le 06/04/2017 à 07:00

"Tu as grossi", "C'est bête ce que tu dis", "Non je n'aime pas ta nouvelle coupe", "Je ne sens pas du tout ta nouvelle copine"… Certains ne jurent que par une franchise revendiquée comme une qualité. Si être sincère et authentique est évidemment important, certaines remarques ou réponses peuvent vexer voire blesser un interlocuteur. Il n'est donc pas toujours aisé de trouver le juste milieu entre un manque de diplomatie et un sentiment d'hypocrisie… Est-il bon de dire coûte que coûte ce que l'on pense ? Comment exprimer ce que l'on a sur le cœur sans blesser l'autre ?

invitées

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe au magazine Psychologies, partenaire de l'émission

Psychologies Magazine avril 2017

- Isabel Korolitski, psychanalyste

