La foire de l'Isle-sur-la-Sorgue dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 15/04/2017 à 10:10

Maison

Du 4 au 9 avril, c’était le Salone del mobile, le salon du meuble de Milan. Et en parallèle dans la ville, il y avait des expos, des scénographies autour du design. C’est gratuit, vous vous baladez, vous entrez dans un garage désaffecté pour découvrir des merveilles. Ce samedi, on vous fait profiter des fenêtres qui rendent votre maison voyageuse.

Fenêtre portable et décorative Crédit : Salone del mobile

C’est une fenêtre portable et décorative que vous allez suspendre au mur, une fausse fenêtre derrière laquelle il y a un écran plat. Sur cet écran est diffusé un film que vous choisissez via une application sur votre téléphone. Et c’est ce film qui va vous faire voyager. Ce film, c’est exactement ce que vous pourriez voir en ouvrant votre fenêtre dans un autre pays. Par exemple on voit une place de Venise avec les bateaux qui passent, des enfants qui jouent au ballon, le son qui parvient au loin, c’est vivant on a l’impression d’y être. Le film dure 24 heures en temps réel. Et on a le choix avec pas mal de pays. On peut aussi avoir l’Afrique du Sud avec les pingouins de Boulders bay.

Ikea a fait son show sur cette design week pour présenter son design démocratique et sa nouvelle plate-forme Delaktig. Ikea et la star du design Tom Dixon ont conçu un canapé minimaliste en aluminium recyclé que les entreprises, comme les particuliers pourront personnaliser. En fait, c’est comme votre téléphone portable, vous avez le téléphone et vous pouvez rajouter les applications que vous voulez. Pour un canapé ce ne sera pas des applications mais des accessoires : une tablette, un chargeur, une lampe. Ikéa en a créé, Tom Dixon aussi et on attend de voir ce qui sortira de cette plate-forme open source.

Canapé Ikéa signé par Tom Dixon Crédit : Ikéa

Pour finir, était présente à la foire une table très écolo qui nous vient de Hong Kong. Le designer C L Lam a réussi à fabriquer une table, des bancs et de la vaisselle avec des matériaux surprenants. La nappe contient 30% de fibres de café, la lampe est conçue à partir de carapace de homard, les bols avec de la coquille d’œufs, les assiettes devinez avec quoi elles sont conçues ? De la coquille d’huître, la salière est avec des grains de café.

Brocante

La grande foire de l'Isle-sur-la-Sorgue se tient en ce moment, elle a commencé jeudi 13 avril et continue jusqu'au lundi 17 avril. 500 marchands viennent de toute l’Europe, c’est le plus grand rendez-vous européen d’antiquité et de brocante. On y trouve aussi design, déco et art contemporain.



Après plus de 100 ans de tradition, on en est à la 102ème édition, cette manifestation commence à sortir doucement du centre ville, pour étendre ses festivités à la ville toute entière. Petit à petit, le centre historique va accueillir des expositions, des conférences. Par exemple, ce samedi il y a une conférence sur l’école ancienne, avec le musée de "l’école d’autrefois" de l’Isle-sur-la-Sorgue.



C’est toujours très sympa de pouvoir remettre dans leur contexte d’origine tous ces nombreux objets d’école que l’on retrouve sur les brocantes. Autre exemple, ce samedi après-midi à 15 heures, Brigitte Durieux donnera une conférence sur le mobilier industriel. Il y a aussi une exposition sur le vintage, avec un pavillon dédié, des concerts, de la brocante en ligne, et des remises de trophées.



On va donc continuer à en apprendre toujours plus sur nos objets préférés. Et pour parfaire le tableau, l’organisation a demandé à des experts de se tenir à la disposition des chineurs, pour les conseillers. C’est quelque chose de plus en plus demandé, aussi bien par les acheteurs que par les vendeurs, qui tiennent à garantir la qualité et l’authenticité de leurs objets par rapport aux nombreuses copies en circulation. Pour clore cet événement, il y a ce samedi soir le "bal des antiquaires" qui va vous replonger avec délices dans l’ambiance guinguette et bals populaires, avec une animation jazz manouche ! C’est au cœur du parc Gauthier, et surtout, l’entrée du bal est gratuite. Il vaut mieux garder un peu d'énergie pour danser.

Cuisine

Il n'y a pas de saison pour la betterave. On ne l’associe pas forcément au printemps, aux beaux jours et aux légumes dits primeurs. Mais on peut faire encore plus rafraîchissant, et surtout assez original, avec une soupe quasi fluo, d’un beau fuchsia bien vif.



Les bons maraîchers ont des betteraves fraîches en ce moment. Et sinon, ne vous embêtez pas et prenez de bonnes betteraves déjà cuites. Après, vous allez simplement leur ajouter une espèce de base de légumes, pour aller dans l’esprit d’un gaspacho : concombre, oignon tige et ail. Idéalement, il faudrait une tomate, mais pour le coup, ce n'est pas la saison. Vous mettez donc tous les légumes nettoyés dans le bol du mixeur, vous y allez franco jusqu’à obtenir un beau coulis, que vous allez ensuite, si vous le voulez, filtrer à travers une passoire fine, de façon à avoir une texture très souple, très veloutée.



Ensuite, il suffit de mixer une nouvelle fois, d’émulsionner cette soupe de betterave avec de l’huile d’olive, du vinaigre de Xérès, et un trait ou deux de crème fleurette, qui va arrondir la soupe, en quelque sorte, et aussi lui donner cette couleur fuchsia qu’on recherche. La soupe, vous la laissez évidemment au frais pour quelques heures et c'est prêt. Si vous avez trouvé des betteraves fraîches, vous les cuisez à l’eau bouillante salée puis vous les pelez, et vous verrez que ça change vraiment le goût du velouté, il est un peu plus doux, plus végétal, ça vaut vraiment le coup d’essayer !



Pour commencer, au moment de servir, dans des assiettes creuses ou dans des verres, vous allez préparer une petite salade d’herbes pour aller avec votre soupe glacée de betteraves : vous prenez ciboulette, persil, cerfeuil, estragon, un petit bouquet de chaque, disons, si vous êtes quatre à table. Ces herbes, vous les effeuillez délicatement, après les avoir rincées et séchées, et puis vous allez légèrement les assaisonner avec de la fleur de sel, un soupçon d’huile d’olive et de vinaigre de Xérès. On peut imaginer, en prime, un bon morceau de pain grillé, avec un petit fromage de chèvre frais, pour faire un repas quasi complet et super léger.

Jardin

Pour les passionnés de jardins c’est bientôt le bonheur assuré avec l’exposition de plantes rares de Saint-Jean de Beauregard qui commence vendredi 21 avril. Deux fois par an, en avril et en septembre, le beau parc de Saint-Jean de Beauregard qui est à une demi-heure au sud ouest de Paris, dans l’Essonne, accueille tous les amateurs de plantes rares, de 10 heures à 18 heures, du vendredi au dimanche.



C’est autant un rendez amical que botanique. Avec de vrais producteurs pour vous conseiller. En plus les enfants adorent car le parc est superbe. Avec un potager plein de tulipes et même des moutons familiers qui font de l’éco-pâturage. Le thème de cette année sont les plantes "sent bon", celles qui vous enivrent, comme du Lilas. Il existe de petites variétés très rustiques qui prennent peu de place au jardin et fleurissent plus longtemps que les classiques, comme le Lilas de Rouen. Vous le trouverez sur le stand de la pépinière Brochet Lanvin.

Lilas de Rouen Crédit : Thierry Denis

Pour les balcons on peut opter un petit thym sauvage corse, fringuant et encore plus tapissant qu’un Serpollet. Son parfum est citron sauvage et les fleurs sont au rendez-vous l’été. Il garde un beau feuillage en hiver. En tisane, il est à la fois thym et citron. Fini le rhume ! Pour trouver ce thym barona citron, demandez au stand Trouve Plante, où on vous dit chez quel pépiniériste il faut aller pour trouver la plante de vos rêves. Vous pourrez aussi découvrir un basilic sacré indien qu’on appelle Tulsi Krishna.