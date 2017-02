La chance, est-ce que ça se provoque ?

Notre état d’esprit aurait une influence sur notre bonne fortune… On a forcément le vent en poupe à l'écoute d'On est fait pour s'entendre !



02/02/2017

Gagner au loto, éviter de justesse un grave accident, se trouver au bon endroit au bon moment, décrocher le job de ses rêves suite à un désistement...Nous aimerions tous que la chance s'invite dans notre vie et nous accompagne tout au long de notre existence, telle une force qui nous dépasse, nous protège et qui donne du sens à ce qui nous arrive. Mais la chance existe-t-elle vraiment ou n'est-elle que de l'interprétation? Pourquoi certains semblent-ils plus chanceux que d'autres ? Peut-on influer sur notre (bonne) étoile ?

Invités

>Stéphanie Torre, psychanalyste et journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission

Psychologies février 2017

>Eric Thiéry, journaliste

Livre : Le petit livre de la chance (Belin)

Le petit livre de la chance

