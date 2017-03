Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Dis-moi où tu as mal, je te dirais pourquoi (Albin Michel)

- Aurélia Schneider , psychiatre - Michel Odoul , Fondateur de l'Institut français du Shiatsu Livre : "Dis-moi où tu as mal-Je te dirai pourquoi" (Albin Michel)

Nous nous soucions tous de notre santé mais certains d'entre nous s'en préoccupent plus que de raison. Cancer, Alzheimer, MST, AVC, crise cardiaque... : la moindre douleur devient très vite suspecte pour ces "malades imaginaires" qui dépensent beaucoup d'énergie à se faire du souci. Même les mots rassurants de leur entourage et du corps médical n'y changent rien. Cette peur d'être souffrant est un trouble psychique qui peut atteindre le même stade que l'anxiété ou la dépression. A quoi ressemble le quotidien d'un hypocondriaque ? Comment apaiser cette angoisse de la maladie ?

article

7787547153

L'hypocondrie, c'est grave docteur ?

L'hypocondrie, c'est grave docteur ?

Selon plusieurs études, plus d'un Français sur dix serait hypocondriaque. On se soigne dans "On est fait pour s'entendre" !

http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/l-hypocondrie-c-est-grave-docteur-7787547153

https://media.rtl.fr/cache/lM4NY5qwJYcJY7-2oxcRqA/330v220-2/online/image/2017/0306/7787548678_non-non-je-vous-assure-vous-etes-en-pleine-forme.jpg