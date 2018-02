L’hypersensibilité : atout ou fardeau ?

publié le 08/02/2018 à 07:00

Émotions intenses, sensibilité extrême (larmes ou émerveillement faciles), grande capacité d'empathie, cerveau constamment en ébullition, sens très développés (bruit, lumière, douleur, faim...), intuition ou encore créativité et imagination... : si certains vivent leur hypersensibilité comme une force, elle se révèle être un calvaire pour d'autres (sentiment de décalage, de grande fragilité, d'incompréhension face aux 80% de la population qui n'ont pas cette particularité...). Comment mieux vivre son hypersensibilité ? Et si les hypersensibles avaient une perception plus éclairée du monde ?

Invités

- Cécile Guéret : thérapeute Gestalt, chef de rubrique "Thérapies" à Psychologies Magazine et hypersensible

- Fabrice Midal : philosophe, écrivain et enseignant de la méditation, auteur de "Sauvez votre peau ! Devenez narcissique", éditions Flammarion



Sauvez votre peau, devenez narcissique !

- Saverio Tomasella : psychanalyste et auteur de "Hypersensibles", éditions Eyrolles



Hypersensibles

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).