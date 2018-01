Ensemble, on est plus fort

publié le 15/01/2018 à 07:00

Dans une société réputée individualiste, il est parfois difficile de concrétiser ou de défendre seuls nos envies professionnelles, personnelles et les causes qui nous tiennent à cœur. L'énergie collective permet alors d'apporter force, solidarité et dynamisme : amis, collègues, voisins, relations sur les réseaux sociaux participent alors à la réalisation des projets et concourent à une aventure humaine. L'entraide est-elle redevenue une valeur tendance ? Réalise-t-on ce qu'elle est capable de nous apporter ?







Invités

- Marie Le Marois : journaliste au magazine "Avantages", partenaire de l'émission



Avantages Février 2018

- Aline et Sabine : témoins de l'article "Avantages"

- Pablo Servigne : ingénieur agronome et biologiste, auteur de "L'entraide, l'autre loi de la jungle", co-écrit avec Gauthier Chapelle, éditions Les Liens qui Libères



L'entraide, l'autre loi de la jungle

