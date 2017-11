L'échec a-t-il des vertus ?

publié le 13/11/2017 à 07:00

Examen ou entretien d'embauche raté, déception sentimentale ou amicale, projet personnel avorté... : ces expériences, vécues comme des défaites, ne sont que passagères et se révèlent l'occasion d'apprendre et d'avancer une fois la déception passée. Encore faut-il ne pas se laisser envahir par un sentiment durable d'échec... Comment les transformer en leçons sans les laisser nous affaiblir ? Peut-on changer notre regard sur ce que l'on perçoit comme des revers ? De quelle façon mettre nos peurs de côté et nous lancer à nouveau ?



Isabelle Soing : journaliste à Avantages Magazine, partenaire de l'émission



Anne-Victoire Rousselet : psychologue et psychothérapeute, auteure de "Mieux vivre avec la schizophrénie", éditions Dunod



