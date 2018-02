L’art de la caresse

publié le 02/02/2018 à 07:00

Caresser, masser, étreindre... : les bénéfices du toucher sont nombreux ! Source de plaisir, de lien et de réconfort, les contacts physiques sont essentiels et auraient des effets psychologiques et physiques positifs : diminution du stress, sentiment d'apaisement et de sécurité, confiance en soi, ouverture aux autres, prise de conscience de son corps, soulagement des douleurs... Mais si ces gestes semblent être un besoin élémentaire et un allié du bien-être, il arrive que certaines personnes en soient privées... Pourquoi le toucher est-il si important ?

