Jardinage : comment avoir la main verte ?

publié le 23/03/2017 à 07:00

Roses, jonquilles, pivoines, choux, carottes, cerises, poires, basilic... N'est-il pas agréable d'avoir un jardin fleuri et de déguster ses propres fruits et légumes ? Encore faut savoir les faire pousser... Chaque végétal a ses propres codes, sa saison, sa période de récolte et il n'est pas toujours simple de réussir à en prendre soin . Comment devenir un as du jardinage ? Tout le monde peut-il jardiner, même en ville ? Que faire dans son jardin en ce début de printemps ?

Invités

- Thierry Denis, pépiniériste et producteur de plantes vivaces (Jardin du morvan) et chroniqueur, spécialiste des jardins tous les week-ends sur RTL (entre 9h30 et 10h)



- Jacky Guyon, journaliste passionné de jardinage et d'environnement,

La rubrique jardinage du Parisien chaque semaine. Son site : "Jacky la main verte"

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).