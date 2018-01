Hedi Slimane, un visionnaire qui a révolutionné la mode

publié le 22/01/2018 à 20:25

Dans la mode masculine, il y a un avant et un après Slimane. Avant, Karl Lagerfeld était un gros monsieur qui portait de grandes tuniques japonisantes, mais c'était au siècle dernier, avant que n'arrive Hedi Slimane. Il a imposé les costumes étriqués, pantalon skinny et veste raccourcie. Une silhouette androgyne très rock, noir dominant et fine cravate.



Karl Lagerfeld a perdu 40 kilos juste pour pouvoir rentrer dans ses créations. Belle revanche pour le petit garçon maigrichon à qui on laissait entendre qu'il n'était que la moitié d'un homme. Père tunisien, ancien boxeur, maman italienne et couturière mais la première passion de Hedi Slimane, ce n'est pas la mode, c'est la photo. Des portraits noir et blanc, toujours. Il photographie sa deuxième passion, et ce n'est toujours pas la mode, mais le rock, les concerts, leur public. Il se rêve reporter mais finalement il sera styliste, et les artistes, il va les habiller, comme David Bowie et Mick Jagger.

Hedi Slimane dit qu'il doit tout à Pierre Bergé et Yves Saint Laurent. Pierre Bergé le repère en 1995 alors qu'il travaille comme assistant chez Louis Vuitton. "J'ai tout de suite perçu les points communs qu'il partageait avec Yves, dit-il : un goût parfait, un œil admirable, et une timidité bouclier, derrière laquelle s'abrite le caractère radical de ceux qui ne transigent pas". Tout y est.

Il révolutionne la maison Saint-Laurent

Quatre ans chez Saint-Laurent, puis Slimane part chez Dior où son talent explose, puis il part tout court, pour se consacrer à la photographie mais revient en 2012 et envoie tout valser. Il change la marque et supprime le prénom "Yves", c'est désormais Saint Laurent Paris. Il travaille pourtant depuis Los Angeles, sacrilège, et il impose de nouvelles égéries comme Courtney Love ou Marylin Manson. On l'accuse de vouloir se débarrasser du fantôme de Saint Laurent, il jure que le maître reste sa référence absolue. "C'est une question d'honneur, de devoir et d'amour inconditionnel", dit-il.



C'est une star de la mode mais un homme très mystérieux. Un vieil ami le confirme : ce n'est pas un animal social ou un mondain. Apparemment il n'a pas tellement changé depuis ses études à l'école du Louvre. C'est donc un jeune homme de 49 ans qui ne fume pas et déteste l'alcool, croyant, tel que sa mère l'a élevé, attentif aux autres, mais entier, sans concession, et visionnaire, voire extralucide selon un proche. Bref, un grand monsieur dans un costume XXS.