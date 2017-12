Ghosting : couper les ponts sans prévenir

publié le 14/12/2017 à 07:00

Ignorer les messages de l'autre, ses mails, filtrer ses appels, le supprimer des réseaux sociaux... : le ghosting (de l'anglais "ghost" = fantôme) est une technique de rupture consistant à couper court à une relation (amicale, amoureuse ou professionnelle) sans prévenir et sans aucune explication. On laisse ainsi place à l'attente, l'absence, l'incompréhension, l'angoisse, les interrogations et les tourments pour la "victime"... Pourquoi pratique-t-on le ghosting ? Quelles sont ses conséquences ? Comment se remettre de cet abandon ?







Invités

- Cécile Guéret : thérapeute Gestalt et chef de rubrique "Thérapies" à Psychologies Magazine

- Michaël Stora : psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, auteur de "Hyperconnexion", éditions Larousse



