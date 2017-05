Garde-t-on un bon souvenir du bac ?

publié le 03/05/2017 à 07:00

Chaque année, ce sont 650 000 élèves qui se confrontent à cette étape incontournable et symbolique. Stress, pression, chance, contretemps, poisse, fou rire, angoisse, boulettes : le baccalauréat nous laisse bien souvent de bons souvenirs et des émotions impérissables que l'on se remémore avec bonne humeur (alarme incendie qui se déclenche en pleine dissertation de philo, la calculatrice qui rend l'âme juste avant l'épreuve de maths, malaise vagal à la vue du seul sujet sur lequel on a fait une impasse...) Et vous, que vous est-il arrivé ? Vous rappelez-vous des sujets ? Et du jour des résultats ?



Invités

- Emmanuel Davidenkoff, rédacteur en chef au Monde



- Philippe Mignaval, ancien journaliste de presse régionale

"En 753 avenue Jésus-Christ !" (Éditions First)

En 753 Avenue Jésus-Christ ! (First)

- Jacques de Coulon, philosophe

Livre : "Imagine-toi dans la caverne de Platon. Exercices de méditation à faire au lycée et à la maison" (Éditions Payot)

Imagine-toi dans la caverne de Platon. Exercices de méditation à faire au lycée et à la maison... (Payotpsy)

