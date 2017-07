Foule sentimentale...

publié le 14/07/2017 à 23:00

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





Nouveauté 2017 : de 22h30 à 23h, nous parlerons de vos rêves ! Certains sont étranges ? Récurrents ? En noir et blanc ?... Christine les décryptera, alors contactez-nous !

Parmi les thèmes de l'émission :

Marié depuis 32 ans sans faux pas, le cœur de Thierry s'est mis peu à peu en jachère et il n'a plus de sentiment pour sa femme, Muriel. Dernièrement, il a fréquenté une femme célibataire, Nadia, qui s'est avéré être son ancienne voisine pendant 2 ans.



A ce moment-là, il n'y avait rien entre eux puis finalement, la révélation a eu lieu fin avril : sans le savoir, ils avaient la même attirance l'un pour l'autre depuis toutes ces années…!



Pas encore divorcé mais séparé de sa femme, les débuts de leur relation sont un peu chaotiques aux vues de la situation, mais Thierry compte divorcer car il est amoureux de Nadia !



Comment se profile leur situation sentimentale ???

