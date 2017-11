Faut-il regarder sa vie avec humour ?

publié le 24/11/2017 à 07:00

La vie n'est pas toujours rose et nos petits et grands tracas peuvent parfois facilement altérer notre moral. Si prendre du recul et se moquer de nos failles, de nos échecs, de nos travers permet de mettre l'angoisse à distance et de dédramatiser les situations pénibles, encore faut-il avoir le mode d'emploi pour réussir à mettre en oeuvre ces conseils pleins de bon sens... Si l'on cesse de râler, que l'on regarde le verre à moitié plein et surtout que l'on se marre, le quotidien sera-t-il plus léger ? Comment réussir à rire de ce qui nous arrive ?



Invitées

- Marie-Claude Treglia : journaliste

- Nicole Ferroni et Sandra Colombo : auteures du livre "Améliore ta vie pourrie", éditions le Cherche-Midi



Améliore ta vie pourrie

