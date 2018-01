Faut-il avouer si on a trompé ?

- Marie-Claude Treglia : journaliste - Camille Saféris : auteur, comédien et réalisateur - Frédérique Hédon : médecin sexologue et psychothérapeute de couple, auteure de "Rebondir après un chagrin d'amour", éditions Larousse

Après une infidélité, la culpabilité peut parfois devenir écrasante... Un choix s'impose alors à notre conscience : en parler ou garder le silence ? Si certains sont hantés par leur incartade et choisissent l'honnêteté et la transparence , en prenant le risque d'être quittés , d'autres préfèrent se taire de peur de perdre leur conjoint ou d'abîmer leur relation . Toute vérité est-elle vraiment bonne à dire ? L'adultère sonne-t-il le glas des sentiments ? Quelles sont les conséquences de l'infidélité sur le couple ?

Plus d'un homme sur deux et près d'une femme sur trois admettent avoir déjà été infidèles… Avouer ou ne pas avouer, telle est la question dans "On est fait pour s'entendre" !

