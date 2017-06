Fait-on une croix sur le sexe après 60 ans ?

publié le 23/06/2017 à 07:00

De nombreuses idées reçues circulent sur la sexualité des seniors. Il est dit que passé un certain âge, le désir et le reste s'affaissent... S'il en est qui font le deuil de leur libido à partir d’un certain âge, les études montrent au contraire que les plus de 60 ans sont toujours en quête de plaisir. 34% d'entre eux disent même que leur vie sexuelle s'en trouve améliorée. Si l'on dit que l'amour n'a pas d'âge, en va-t-il de même pour la sexualité ? Comment réveiller les joies du plaisir charnel à l'âge de la retraite ?

Invitées

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo

- Denise Bombardier, écrivaine et journaliste

Livre : "Plus folles que ça tu meurs" (Éditions Flammarion)



