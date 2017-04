Est-on ringard si nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux ?

On n'est pas forcément d'accord

Parlez-vous Pic speech ? La nouvelle langue des générations Y et Z (Kawa)

- Thu Trinh-Bouvier , Experte de la communication digitale et responsable nouveaux médias chez Vivendi Livre : "Parlez-vous Pic speech : La nouvelle langue des générations Y et Z" (Éditions Kawa)

- Laurie Cholewa , animatrice et auteur Livre : "Menteuse !" (Éditions J'ai lu)

Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Pinterest ou encore Instagram font désormais partie du quotidien du plus grand nombre d'entre nous : impossible d'imaginer il y a quelque années encore à quel point les réseaux sociaux seraient si populaires même auprès de l'ancienne génération. Ces plateformes en ligne se sont tellement imposées dans nos vies qu’une personne n’utilisant aucun de ces supports peut être perçus comme marginale ou de simplement démodée... Qui sont ceux qui refusent d'utiliser ces applis ? Quelles sont leurs raisons ?

2,3 milliards de personnes sont inscrites sur les réseaux sociaux, soit 1 sur 3 ! On like dans "On est fait pour s'entendre" !

