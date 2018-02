Est-ce normal d'en avoir parfois marre de ses enfants ?

publié le 07/02/2018 à 07:00

Nombreuses sollicitations, crises, disputes entre frères et sœurs, bruit, insolence, bêtises répétées... : nos têtes blondes demandent beaucoup d'attention et consument parfois le peu d'énergie physique et psychique qu'il nous reste... Épuisés, l'envie de tout envoyer valser se fait alors sentir et nous donnerions beaucoup pour un peu de calme, une nuit de sommeil entière ou une journée canapé... Pourquoi nous arrive-t-il de ne plus supporter nos enfants ? Doit-on culpabiliser ? Cela fait-il de nous des mauvais parents ?

Invitées

- Eve Aboucaya : coach personnel et professionnel certifié (adultes et enfants), formatrice en discipline positive et fondatrice de "Positiv'Up", auteure de "L'éducation positive", éditions Marabout



L'éducation positive

- Angeline Desprez : psychologue, fondatrice de l'Ecole de l'Estime de Soi et consultante en éducation et promotion des compétences psycho-sociales, auteure de "50 exercices pour aider votre enfant à grandir heureux", éditions Eyrolles



50 exercices pour aider votre enfant à grandir heureux

- Jessica Cymerman : journaliste, blogueuse, co-fondatrice de "Yoopies" et de "Mam's", auteure de "Je ne suis pas bordélique, je suis créative !", éditions Librio et "Journal intime d'un chien (un peu) paresseux", éditions First



Je ne suis pas bordélique, je suis créative !

Journal intime d'un chien (un peu) paresseux

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).