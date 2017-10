Enfance : pourquoi notre doudou nous a-t-il tant marqués ?

publié le 25/10/2017 à 07:00

Le doudou peut ne ressembler à rien mais se révèle d'un réconfort incontestable, pourvu qu'il soit doux, donne de la chaleur et porte une odeur sécurisante... Il devient rapidement un rempart contre l'angoisse et indispensable à l'endormissement ! Bien qu'il symbolise l'enfance, le doudou s'invite plus souvent qu'on ne le croit dans la vie des adultes, qu'il soit secrètement rangé ou exposé dans notre chambre... Alors quelle importance revêt-il dans notre enfance ? Pourquoi a-t-on tant de mal à s'en séparer, même une fois adulte ?

Invitées

- Isabelle Pailleau : psychologue et thérapeute familiale, co-auteure de "La fabrique à kifs", éditions Marabout et "Vive les Zatypiques", éditions Leduc.s



La fabrique à kifs

Vive les Zatypiques

- Carole Bellemin-Noël : psychologue clinicienne et psychanalyste, auteure de "Le grand livre de mon enfant", éditions Eyrolles



Le grand livre de mon enfant

