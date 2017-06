publié le 01/06/2017 à 07:00

Si pouvoir se mettre à la place d’autrui est souvent vu dans nos sociétés comme une qualité, être empathique au quotidien n’est pas de tout repos. Pour bien conserver cette capacité à ressentir les émotions des autres et ne pas la gâcher, il convient parfois de la redéfinir et de dresser autour d'elle des garde-fous pour ne pas être manipulés et souffrir des problèmes de ceux que l'on aime ou de ceux qui nous entourent. Certains profitent-ils de l’empathie des autres ? Comment ne pas se laisser déborder ?



- Serge Tisseron, psychanalyste, psychiatre,

Livre : "Empathie et Manipulations : Les pièges de la compassion " (Albin Michel)

Empathie et Manipulations : Les pièges de la compassion (Albin Michel)

