Des meubles et accessoires spécialement conçus pour nos animaux

Maison : le design pour nos animaux

Nous sommes nombreux à avoir des copains à quatre pattes à la maison. On les aime, on les bichonne, mais le panier du chien ou la litière du chat, il ne faut pas se mentir, ça ruine la déco.



Des designers se sont penchés sur la question et ont pondu du mobilier pour nos animaux de compagnie haut de gamme, très beaux mais qui coûtent un bras. Il y a du nouveau : Ikea a conçu une collection pour les chats et les chiens avec des vétérinaires. Nos amis suédois sont fidèles à leur fameux design démocratique, c’est-à-dire pas cher.

On trouve de jolies couvertures aux motifs géométriques, des gamelles rondes en acier aussi belles que nos saladiers à 2€, des laisses et harnais réfléchissants pour mieux les voir lors de la promenade nocturne. Le design, c’est avant tout répondre à une problématique combinée au confort, à l’ergonomie et à l’esthétisme.



Il y a, par exemple, des housses de coussins avec fermeture éclair pour nos animaux qui adorent dormir sur nos vêtements. Cette housse de coussin est faite pour qu’un animal puisse dormir en toute tranquillité, en sniffant notre odeur familière. On remplit le coussin avec nos vieux tee-shirts qui sentent notre transpiration. 6€ : la housse.

Housse de coussin pour animal Crédits : Ikea

Et le célèbre canapé Klippan, crée en 1978, aura bientôt 40 ans. Il a une ligne épurée et doit son succès certainement à sa housse entièrement amovible et lavable en machine. Il est iconique et a été reproduit en petite taille, pas pour les enfants mais pour nos chiens et chats. Il sera en vente à partir de décembre.

Le canapé Klippan de Ikea Crédits : Ikea
Le canapé Klippan de Ikea pour les animaux. Crédits : Ikea

Ce qui est malin dans cette collection, c’est qu’Ikea a su tirer partie du mobilier existant en faisant une place à nos animaux, comme avec la bibliothèque Kallax, une bibliothèque avec des cases assez larges, dans lesquelles on peut glisser des paniers. Des paniers ou une niche souple. Comme un cube avec une ouverture ronde, l’extérieur est noir et l’intérieur vert avec une ouverture ronde, le chat peut venir se lover. En plus il est en hauteur, ce qu’il aime bien, le panier s’intègre dans la bibliothèque, tout le monde est content. 25€.

Niche souple dans étagère KALLAX Crédits : Ikea
Kallax Crédits : Ikea
Kallax pour animaux. Crédits : Ikea
KALLAX Crédits : Ikea

Il y aussi des griffoirs qui s’enroulent autour des pieds de table. C’est comme une chaussette pour la table mais en plus facile à enfiler car ça se scratche. C’est même assez élégant car c’est une matière végétale : un mélange de sisal et de jute. La collection s’appelle Lurvig, ce qui en Suédois veut dire poilu, ébouriffé.

Griffoir Crédit : Ikea

Brocante : du vintage entre Bordeaux et Roubaix

Côté brocante, le vintage ne faiblit pas. Rien que ce weekend des 11 et 12 novembre, deux manifestations autour du vintage sont organisées, et pas des moindres, à Bordeaux et Roubaix. Deux manifestations, deux régions différentes, mais quasiment autant d’exposants pour chacune.



À Bordeaux, 100 exposants sont installés depuis vendredi 10 novembre au Hangar, 14 quai des Chartrons. Mobilier, objets de déco, vinyles évidemment, mode... Le tout vintage, mais en plus, un espace entièrement dédié aux motos anciennes et un autre dédié aux créateurs.



Le vinyle, sur la lancée du vintage, continue de se porter comme un charme. Les derniers "Disquaires days", en avril dernier, ont encore très bien marché, et surtout les "vinyles café" poussent un peu partout. Alors si vous n’êtes ni à Bordeaux, ni à Roubaix ce week end, vous pouvez encore allez prendre un verre, et surtout prendre le temps, puisque c’est aussi le principe, dans un vinyle café. Un café, et des centaines de 33 tours, parmi lesquels piocher pour passer un moment. Et ensuite pourquoi pas, acheter le disque qui vient de passer mais encore faut-il avoir une platine. Sur une brocante, vous en trouverez en bon état entre 100 et 350 euros.



À Roubaix, le programme est quasi identique. Mais le salon "Vintage weekender" a commencé vendredi. Il n’y a que 80 exposants, mais l’organisation a vu les choses en grand : un marché tout ce qu’il y a de plus rétro, des concerts, des expositions de street art, de photos, de collages, une dédiée au groupe The Cramps, des bornes de jeux d’arcade, des baby-foot et des flippers, ou encore des atelier BD. L’an dernier, cette manifestation qui faisait sa 5ème édition seulement, avait accueilli 29.000 visiteurs. C’est dire le succès. Ça promet une ambiance conviviale et familiale.



Roubaix : La Condition Publique, 14 place du général Faidherbe. Consultez les horaires ici.



Notez aussi ce weekend les Puces du Design à Paris, dans lesquelles le vintage ne manque pas non plus. Porte de Versailles, au Paris expo.

Jardin : le néflier

Un fruit hélas passé de mode. Et pourtant, ce cousin des pommes et des poires a eu son heure de gloire dans nos campagnes. Le néflier, un gros arbuste, est adapté aux petits jardins. Il se contente d’une terre médiocre. Quelques heures du soleil lui suffisent. On ne le taille pas.



Sa silhouette est légère et ses fleurs blanches ont la grâce de celles des pommiers. Avantage appréciable, elles s’ouvrent tard en mai, après les gelées. Ce qui fait que l’on a des fruits tous les ans. Les fruits des néfliers greffés sont plus gros qu’une balle de ping-pong, presque ronds, avec un petit plumet à l’extrémité. Orangés en été, bruns à maturité.



C’est un fruit à cueillir "al dente". Ni trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, en été, ses jolis fruits orangés sont bourrés de tanin et durs comme de la pierre. Pas un oiseau ou un gamin pour vous les chiper. Courant novembre, tout change. Ils vont "blettir" et brunir. Blettir, cela veut dire perdre leur astringence et gagner en sucre. Ce fameux sucre qui sent la poire au vin et qui fond dans la bouche. On les cueille donc vers la fin novembre en théorie, mais les merles prennent souvent les devant et on arrive parfois après la bataille. Alors, quand arrive le 15 novembre, fruits blets ou pas, prenez-les, même s’ils sont encore un peu durs, et rentrez-les à l’abri. Mis dans une cagette dans une pièce fraîche et aérée, ils blettissent à l’abri du bec des oiseaux. Et le coût d'un néflier se situe entre 20 et 50 euros.

Le néflier Crédit : Thierry Denis