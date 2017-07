Dépassement de soi : où puiser la force pour ne rien lâcher ?

publié le 05/07/2017 à 07:00

Dans son livre, le skippeur Sébastien Destremau raconte l'incroyable défi qu'il a dû surmonter : le Vendée Globe. Régatier pendant 25 ans, il semblait savoir dompter les vagues mais confessait n'avoir jamais connu la solitude d'une course sans équipiers, sans escales, ni assistance. Il a vécu 124 jours dans l'enfer des eaux... Sa motivation n'a fait que grandir face à l'immensité de la difficulté de cette course : traverser les 3 océans et les 3 grands caps mythiques. Il témoigne dans l'émission ...

Où trouver la motivation pour ne jamais abandonner ? Comment booster son mental et sa résistance à l'effort ?



Invités

- Sébastien Destremau, sportif, participant du Vendée globe,

Livre : " Seul au monde" (Éditions XO)

Seul au monde (Editions XO)

- Cécile Guéret, chef de rubrique "thérapies" à Psychologies Magazine

Psychologies Magazine Juillet 2017

