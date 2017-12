publié le 13/12/2017 à 07:00

Couple en crise, dépression de l'un des partenaires ou même perte d'un enfant : une nouvelle grossesse ou une adoption peuvent être décidées dans l'espoir de mettre les tourments à distance. Synonyme de joie, de félicité, d'épanouissement, on s'imagine qu'un enfant, ses rires et ses gazouillis viendront délester des difficultés qui entravent, peinent ou mettent en colère... Un enfant peut-il vraiment mettre un terme aux problèmes rencontrés et apaiser les souffrances ? Comment grandir avec cette responsabilité inconsciente ?







Invités

- Patricia Chalon : psychologue, psychothérapeute et Présidente d'Enfance Majuscule, auteure de "Les peurs de l'enfant", éditions Eyrolles



Les peurs de l'enfant

- Serge Hefez : psychiatre et psychanalyste, auteur de "La fabrique de la famille", éditions Kero



La fabrique de la famille

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).