Coucher le premier soir : bonne ou mauvaise idée ?

publié le 17/03/2017 à 07:10

Si par le passé il était bien vu d'attendre le mariage pour faire des galipettes, la libération des mœurs a profondément modifié notre rapport à la sexualité et particulièrement celui des femmes. Cependant, succomber au charme de son partenaire dès la première nuit peut encore être mal perçu, d'autant plus si l'on espère davantage qu'une simple passade. Faut-il donc prendre le temps de se connaître avant de sauter le pas ? Une histoire d'amour peut-elle naître après avoir couché le premier soir ? Comment faire cesser les clichés sur la sexualité ?

Invités

- Christine Régnier et Christelle Parlanti (alias Les Ginettes), auteurs et journalistes

Livre : "Célibataire, mais enviée" et "Un orgasme mais avec mon mec ?" (Editions J'ai Lu)

Celibataire mais enviée (J'ai lu)

Un orgasme mais avec mon mec (J'ai Lu)

- Gilles Vervisch, philosophe

Livre : "Star Wars, la philo contre-attaque"

Star Wars, la philo contre-attaque (Le Passeur)

- Stéphane Ribeiro, auteur

"Allez tous vous faire enculer!"

Allez tous vous faire enculer ! (First)

