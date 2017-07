Une balance dans la tourmente...

publié le 17/07/2017 à 23:00



Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





Nouveauté 2017 : de 22h30 à 23h, nous parlerons de vos rêves ! Certains sont étranges ? Récurrents ? En noir et blanc ?... Christine les décryptera, alors contactez-nous !

balance

Parmi les thèmes de l'émission :

Rien ne va plus dans le couple de Sylvie, notre balance du jour. Son mari souhaite une séparation car il dit s'ennuyer… mais le malaise est plus profond que ça ! Sylvie trouve qu'il se laisse aller, qu'il n'a plus aucune motivation pour quoique ce soit, qu'il attend la retraite sans aucun objectif…

Consciente du problème, Sylvie lui propose régulièrement des sorties, des vacances, des restos… mais il souffle et s'isole. Du coup, ayant la même attitude au travail, ayant des nuits agitées et une grosse perte de poids… Sylvie se demande si son mari ne ferait pas plutôt un burn out.



Que disent les astres ? Est-ce vraiment son couple qui bat de l'aile ???

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.