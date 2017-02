Comment surmonter le décès de son animal ?

publié le 23/02/2017 à 07:00

L'amour que nos animaux de compagnie nous portent est pur et inconditionnel. Ils font véritablement partie de la famille, ils peuvent même nous accompagner pendant 15 ou 20 ans. La douleur de leur disparition est parfois similaire à la perte d'un être humain, ce qui n'est pas toujours compris par l'entourage. Pourtant, un réel deuil est à faire. Combien de temps met-on à cicatriser de cette perte ? Comment l'annoncer aux enfants ? Quand reprendre un animal ? Comment affronter l'incompréhension des autres ?

Invitées

- Annie Gomez, directrice de la rédaction du magazine "Maxi"

Maxi Février 2017

- Hélène Gateau, vétérinaire et spécialiste des animaux pour l'émission "Midi en France" (France 3) et chroniqueuse dans l'émission de Vincent Perrot "Vincent de 5 à 7", sur RTL

Livre : "Des hommes et des animaux" (Éditions Carnets Nord)

Des hommes et des animaux (Ed Carnets Nord)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).