Comment réussir à s'affirmer au travail ?

publié le 19/12/2017

S'imposer naturellement et sereinement dans le monde travail (aussi bien auprès de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collaborateurs) est l'une des clés de l'épanouissement professionnel mais tout le monde n'est pas pourvu de l'assurance nécessaire pour y accéder. Peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ou encore de se sentir rejeté : les croyances et doutes personnels entravent bien souvent le bien-être et la possible évolution de carrière. Comment prendre confiance en soi et trouver sa juste place ?

Invités

- Juliette Allais : psychothérapeute et auteure de "Trouver sa place au travail" et "Marche où la vie t'ensoleille", éditions Eyrolles



Trouver sa place au travail

Marche où la vie t'ensoleille

- Luc Teyssier d'Orfeuil : coach, formateur et conférencier, directeur de "Pygmalion Communication" et auteur de "La méthode Coué", éditions Leduc.s



La méthode Coué

