Comment (re)tomber amoureux ?

publié le 10/11/2017 à 07:00

Si le succès des sites et applications de rencontres ne se dément pas - preuve que l'envie de rencontre est bien réelle, s'éprendre d'un nouveau partenaire ne va évidemment pas de soi. Le passé sentimental et ses stigmates peuvent en effet être encombrants et encore bien trop présents pour réussir à se tourner vers l'avenir... Accepter de sortir de son schéma habituel, de sa zone de confort, de se laisser surprendre par l'inconnu ou encore de prendre des risques n'est pas toujours aisé. S'empêche-t-on inconsciemment de retomber amoureux ? De quelle façon se libérer de nos entraves ?



Invitées

- Hélène Fresnel : journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission



Psychologies Magazine Novembre 2017

- Sophie Cadalen : psychanalyste et écrivaine, auteure de "Aimer sans mode d'emploi", éditions Eyrolles



Aimer sans mode d'emploi

