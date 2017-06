Comment expliquer la passion des fans ?

C'est le plus grand artiste de tous les temps je te dis !

Qu'ils soient fans de Johnny Hallyday, de Brigitte Bardot, de Quentin Tarantino, de Miley Cyrus, de la série Game of Thrones ou encore de la saga Star Wars, une chose les unis tous : la passion. Elle les amène à suivre leur idole à l'autre bout du monde, dépenser sans compter dans des objets à son effigie, se faire tatouer son nom ou encore parler de lui comme d'un proche. Les fans souffrent parfois d'une image négative, mais ils s'investissent, soutiennent un artiste, sont expert en la matière et forment une véritable communauté. Comment expliquer cet engouement et la place qu'il prend dans leur vie ? Pouvons-nous tous devenir fan ? Correspondent-ils réellement aux clichés qui les concernent ?

Invités

- Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute

- Audrey, fan de Patrick Bruel





- Saykou, fan de Michael Jackson

