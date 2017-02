Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Michel Lejoyeux , chef du service de psychiatrie à l'hôpital Bichat à Paris Livres : "Les quatre saisons de la bonne humeur" (JC Lattès) et "Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore" (Le livre de poche)

En ces temps maussades, nous manquons bien souvent de bonne humeur, elle est pourtant la bienvenue dans notre quotidien, tant elle est positivement contagieuse ! Et elle a évidemment de nombreux effets bénéfiques, tant sur le plan psychologique que physique. Tout comme un muscle, cet état d'esprit enjoué se travaille, se sculpte, se développe avec des astuces toutes simples mais parfois surprenantes. Et c'est prouvé scientifiquement ! Alors comment stimuler notre moral ? Peut-on éviter la déprime hivernale ?

Comment entretenir sa bonne humeur ?

La joie de vivre serait plus importante que le bonheur... On apprend à la cultiver dans "On est fait pour s'entendre" !

