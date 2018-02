Comment calmer son anxiété ?

publié le 13/02/2018 à 07:00

Sentiment d'insécurité, stress permanent, malaise physique, trouble du sommeil... : l'anxiété est une réelle entrave au bien-être et à la sérénité. En effet, se faire toujours du souci pour les autres et pour soi et craindre régulièrement le pire est épuisant au quotidien. Par ailleurs la personne anxieuse n'est pas toujours comprise par son entourage, qui ne parvient pas à l'apaiser durablement. L'anxiété est-elle une tendance qui se généralise ? Quelles différences avec le stress ? Peut-on la prévenir ? Comment s'en délester ?







Invitées

- Annie Schwab, directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l’émission

Maxi - 12 février 2018

- Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute



