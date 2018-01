Comment bien choisir un architecte sur Internet ?

publié le 06/01/2018 à 10:02

Pour bien commencer l’année, vous allez répondre à une question que l’on vous pose souvent : comment bien choisir un architecte ? Un bon architecte, c’est celui qui sera à l’écoute de vos demandes, qui respectera votre budget et qui vous apportera de vraies bonnes idées.



Prenons un cas concret : vous voulez transformer un appartement en réunissant salon et cuisine et en ajoutant un coin douche dans la chambre. Vous allez sur le site Archibien, vous remplissez une demande en donnant le maximum d’informations : plan, budget, photo du lieu, envies, besoins... Archibien vous rappelle ensuite pour affiner et faire le cahier des charges. Puis l’algorithme, diabolique engin au cœur de nos ordis, matche en fonction des différents critères, le lieu, la taille du projet et plusieurs agences pouvant vous correspondre sont identifiées.

3 agences "élues" vont travailler sur votre projet. Elles vont proposeront un plan détaillé, des vues 3D, un budget et un planning prévisionnel, vous choisissez le projet qui vous séduit et seulement à partir de ce moment-là, vous vous engagez en signant un contrat avec l’architecte. Cela fonctionne pour une rénovation d’appart mais aussi pour une extension de maison ou même une construction. Dans le "deal", l’archi sélectionné doit reverser un petit pourcentage de ses honoraires pour dédommager ses collègues.

Le prix : 3 forfaits, le premier est à 600 euros. Pour ce prix, vous avez 3 projets différents. C’est vraiment moins cher que si vous passiez directement par les agences, car il faudrait payer chaque bureau d’architecture avant de pouvoir choisir. Une précision quand même, le Archibien est courtier en agence d’architecture. Ils ne peuvent pas être tenus responsables en cas de problèmes dans le déroulé des travaux.

Brocante : comment chiner sur Internet ?

On ne va pas vous faire une liste exhaustive de tous les sites intéressants, mais plutôt chercher à accompagner l’esprit curieux et nostalgique du chineur dans l’utilisation de ce moyen pour trouver l’objet rare qui saura le combler.





Commençons par les poids lourds du secteur qui nous intéresse, eBay et Le bon coin qu’une majorité de brocanteurs consultent quotidiennement. Avec ces sites, non seulement le choix est pléthorique, mais c’est bien pratique pour avoir une idée du prix moyen de l’objet qui vous a tapé dans l’œil.



Pour faire de bonnes affaires sur les sites de brocante en règle générale, on vous conseille de ne pas être trop précis dans vos recherches, comme quand votre regard s’égare sur le fourre-tout d’un brocanteur. Autre chose : n’enchérissez pas trop vite, au risque de voir le prix flamber. Le choix étant vaste, votre approche doit l’être aussi en suivant beaucoup plus d’enchères, en même temps que sur une brocante physique. L’option "Mes affaires à suivre" pour eBay par exemple, vous aidera dans cette tâche. Enfin, vous n’oublierez pas de consulter les avis laissés par les acheteurs, et en cas d’absence de ceux-ci n’hésitez pas à poser des questions et à demander d’autres photos pour tester le vendeur.



Beaucoup de brocanteurs physiques n’ont pas de sites à proprement parler mais tous aujourd’hui ont un compte Facebook et Instagram qui fait la part belle aux photos. N’hésitez pas à consulter également le site Etsy, qui rassemble tous les passionnés de la création et du fait main, c’est une mine d’or pour les objets vintages. Mais LE site du moment s’appelle Selency, que vous connaissez peut-être sous le nom de Brocante Lab. C’est ce qu’on appelle un market place : une plateforme qui permet de connecter chineurs et brocanteurs. Ce sont deux jeunes français qui ont créé ce site en 2014 qui propose chaque jour plus de 500 nouvelles pièces décos de 5 à 25.000 euros tout de même.

Cuisine : des coquilles Saint-Jacques aux endives

En général, un kilo de Saint-Jacques en coquille, ça vous fait 8 noix. Il nous en faut 5 par personne, donc chez le poissonnier, 20 coquilles Saint-Jacques tout rond et au boulot ! Côté cuisson, effectivement, une poêle anti-adhésive très, très chaude, une larme d’huile d’olive puis 1 minute de chaque côté pour la saisir très vite, et la conserver nacrée à cœur, éventuellement, vous l’enrobez d’un copeau de beurre doux en fin de cuisson, puis fleur de sel et poivre blanc et c’est prêt.



Pour les endives, taillez-les en gros bâtonnets, puis faites-les sauter dans une poêle avec un beurre noisette. Lorsque les endives commencent à s’attendrir, ajoutez du sucre roux, laissez caraméliser puis ajouter de la crème liquide. Sel, poivre, ça va sans dire, les endives sont à la fois légèrement amères et douces, elles ont une belle couleur ambrée.



Pour finir, mixez de la ciboulette avec de l’huile d’olive, avec mon mixeur plongeant, sel poivre pareil, et cette huile va vous permettre de dresser quelques petits cordons dans les assiettes.

Jardin : planter de la myrre

Résine végétale chère aux Egyptiens, pour l’embaumement de leur momie et donc symbole d’immortalité, la myrre est l'un des présents les plus importants offerts par les Rois Mages.Une résine d’arbre qui fit la richesse de ce que l’on appelait jadis "l’Arabie heureuse", plus rentable que le pétrole, exportée jusqu’en Chine.



C’est l’encens vrai, au parfum divin dans les cultes de l’Antiquité et aujourd’hui encore chez les catholiques et orthodoxes. Une résine récoltée sur un arbre des pays désertiques, le Boswellia sacra. Les jardiniers, ça osent tout et c’est à ça qu’on les reconnaît, c’est le moment où ils feuillettent les catalogues de plantes exotiques et où ils commandent des espèces improbables par défi. Dont ce Boswellia à encens que nous tentons de cultiver au chaud, derrière une fenêtre. Pour vous en procurez et avoir des conseils, rendez-vous sur Plante Mania.