Comment arrêter de surconsommer ?

publié le 29/03/2017 à 07:00

Courses (alimentation, produits d'hygiène, de beauté...), vêtements et accessoires, déco, high-tech, loisirs : la surconsommation régi notre société et la publicité et le marketing nous poussent à vouloir posséder ce que nous n'avons pas encore et ce dont nous n'avons pas forcément besoin. Ce qui n'est pas sans conséquences sur notre planète, sur les animaux et même sur notre bien-être collectif et personnel. Comment consommer moins et mieux ? Consommer différemment va-t-il devenir un acte citoyen ?



- Marie Lefèvre, auteur du blog "La salade à tout",

Co-créatrice avec Herveline du groupe Facebook "Gestion budgétaire, entraide et minimalisme "



- Herveline Verbeken, auteur du blog "Sortez de vos conapts"



Livre commun : J'arrête de surconsommer ! (Eyrolles)

J'arrête de surconsommer ! (Eyrolles)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).