Cigale ou fourmi : que révèle notre rapport à l'argent ?

publié le 24/10/2017 à 07:00

La manière dont nous gérons et utilisons notre argent peut être révélatrice : elle en dit long sur notre personnalité, nos peurs, priorités, aspirations, habitudes, éducation ou encore notre histoire personnelle. L'argent est souvent synonyme de puissance, de plaisir, de sécurité et de protection. Certaines personnes lui attachent beaucoup d'importance, d'autres moins. S'il en est qui préfèrent mettre des sous de côté par peur du lendemain, d'autres profitent et dépensent sans compter. Pourquoi est-on plutôt panier percé ou avare ? Que traduit notre lien à l'argent ? Est-il possible d'entretenir une relation sereine avec lui ?

Invitées

- Danielle McCaffrey : rédactrice en chef de Néon, partenaire de l'émission



Néon Magazine Octobre 2017

- Marie-Claude François-Laugier : psychologue clinicienne et psychanalyste, auteure de "L'argent dans le couple et la famille", éditions Payot



L'argent dans le couple et la famille

- Emilie Devienne : coach et auteure de "Cigale ? Fourmi ? Les clés d'une bonne relation avec l'argent", éditions Interéditions



Cigale ? Fourmi ? Les clés d'une bonne relation avec l'argent

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).