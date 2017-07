Changement de cap pour les verseaux

publié le 11/07/2017 à 23:00





Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.



Nouveauté 2017 : de 22h30 à 23h, nous parlerons de vos rêves ! Certains sont étranges ? Récurrents ? En noir et blanc ?... Christine les décryptera, alors contactez-nous !

Signe du Verseau

Parmi les thèmes de l'émission :

Elizabeth, verseau ascendant sagittaire, travaille depuis 30 ans dans le domaine pharmaceutique. Voilà maintenant 15 ans qu'un projet lui trotte dans la tête... alors cette fois, c'est sûr : elle part en Corse pour ouvrir une maison d’hôtes. Son mari la soutient, sa fille est ravie de cette décision, mais quitter une très bonne situation professionnelle pour l'inconnu n'est pas sans conséquence...



Ce virage à 180° se produit-il au bon moment ???



Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.